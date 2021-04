Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt toen zij werd geschept door een auto op een oversteekplaats bij de Zuiderparklaan in Den Haag.

Het slachtoffer belandde op de motorkap van de auto. Na controle door ambulancepersoneel is zij naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek.



De Zuiderparklaan werd in de richting van de Soestdijksekade tijdelijk afgesloten. Dit zorgde voor behoorlijke verkeershinder.