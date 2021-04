Een agent heeft aan het woensdagmiddag een waarschuwingsschot gelost op de hoek van de Wolmaransstraat in Den Haag. Dit deed de politie om drie vluchtende verdachten aan te houden.

Rond 17.30 uur kwam er een melding binnen van een conflict op de Haagse Soesterbergstraat. "Daarbij zou een vuurwapen zijn gezien", legt een woordvoerder van de politie uit. Meerdere politie-eenheden zijn vervolgens naar de straat in de wijk Leyenburg gesneld om de situatie onder controle te krijgen.



Drie verdachten sloegen bij het zien van de agenten met een auto op de vlucht, waarop de achtervolging werd ingezet. "In de buurt van de Wolmaransstraat sprongen de verdachten uit de auto en probeerden te voet verder te vluchten, hierop loste een van de agenten een waarschuwingsschot."

Alle drie de verdachten konden vervolgens even verderop in het Transvaalkwartier worden aangehouden. "Of de verdachten daadwerkelijk een vuurwapen bij zich hadden, is nog niet duidelijk."

De omgeving is tijdelijk afgezet voor onderzoek. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.