Vier personen uit de Haagse regio zijn in korte tijd door oplichters beroofd van hun cryptovaluta's. Via phishingmails konden de criminelen hun accounts bij handelsplatformen hacken. Volgens de Haagse politie is er zeker voor 20.000 euro aan virtuele munten weggesluisd naar onbekende adressen.

De vier slachtoffers hadden verschillende soorten cryptomunten gekocht bij grote internationale beleggers als Litebit en Bitvavo. Via een phishingmail ontvingen de slachtoffers het dringende advies om hun accountgegevens te controleren, anders zouden hun accounts uitgeschakeld worden. De slachtoffers klikten allen op de verificatielink in de mail, waarna de criminelen in het bezit waren van hun wachtwoord.

De vier deden aangifte van diefstal en de politie doet onderzoek. Het geld zijn de beleggers echter zeer waarschijnlijk kwijt. Het traceren van de zogeheten wallets waar de munten naartoe zijn gesluisd, is zeer lastig. Zo kunnen de munten op een harde schijf worden bewaard, zonder gebruik van het internet.

De cryptomarkt kent een snel groeiend aantal kleine beleggers. Oplichters zien hun kans via phishingmails om wachtwoorden buit te maken of mensen over te halen om bedragen naar hun adressen over te maken, met de valse belofte om het geld voor ze te investeren.