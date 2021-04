Tijdens de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio vindt op het strand van Scheveningen het TeamNL Olympic Festival plaats. De organisatie kan echter nog niet veel details over het evenement bekendmaken.

Vanwege de coronamaatregelen is het nog onduidelijk wat er precies mogelijk is, maar naar verwachting kan er op het strand samen gesport worden en kunnen mensen de wedstrijden op de Olympische Spelen via grote schermen volgen.

De Spelen zijn deze zomer van 23 juli tot en met 8 augustus. Namens Nederland zijn er in ieder geval atleten actief bij het atletiek, boogschieten, handbal, hockey, judo, kano slalom, openwaterzwemmen, paardensport, roeien, schermen, schoonspringen, triatlon, turnen, voetbal, waterpolo, wielrennen, windsurfen, zeilen en zwemmen.

De organisatie van het evenement in Scheveningen verwacht op een later moment een programma te kunnen presenteren.