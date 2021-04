Een grote tak is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebroken en op twee geparkeerde auto's gevallen aan de Gaslaan in Den Haag. De voertuigen liepen daarbij veel schade op, meldt calamiteitensite District8.

De brandweer rukte uit om de tak te verwijderen, maar had daar in eerste instantie de nodige moeite mee.

De tak zat nog voor een deel vast aan de boom. Een hoogwerker moest ter plaatse komen om de tak los te zagen.

Het is nog niet bekend hoe de tak los kon komen. Het waaide niet hard, waardoor het uitgesloten lijkt dat de wind een rol heeft gespeeld.