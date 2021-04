Twee overvallers die het geldwisselkantoor op de Dierenselaan in Den Haag op maandagochtend 28 december overvielen, zijn nog steeds spoorloos. De politie toont dinsdagavond beelden van twee verdachten in het programma Team West in de hoop de daders te vinden.

Twee mannen vielen om 9.15 uur het geldwisselkantoor van Western Union binnen.

"Een van de overvallers bedreigde het slachtoffer met een mes, waarna de andere verdachte geld uit de kassalade haalde. In totaal werd er ongeveer 8.000 euro buitgemaakt", zegt een woordvoerder van de politie.



Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Mensen die de verdachten herkennen, worden verzocht contact op te nemen met de politie.