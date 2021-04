Marktkooplieden zijn dinsdag naar het Malieveld in Den Haag gekomen om te protesteren. Ze voeren actie omdat ze alleen etenswaren op de markt mogen verkopen.

Ruim veertig verkoopwagens vertrokken dinsdagochtend in optocht vanuit Harmelen richting Den Haag. "We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht", aldus een demonstrant.

De groep wil met politiebegeleiding naar het Binnenhof om een petitie aan te bieden aan de griffier van de Tweede Kamer en aan politici die voorbijlopen. De demonstranten willen namelijk met het oog op de persconferentie van dinsdagavond extra aandacht vragen voor de situatie van marktkooplui.

"De horeca en fitnessscholen krijgen steeds veel aandacht. Maar wij zijn er ook nog", zegt Paul Bol, initiatiefnemer van de actie. "We hebben echt het gevoel dat we vergeten worden, maar we willen dat het kabinet ook over onze situatie praat."

Woensdag dient het kort geding tegen de Staat om non-food toch toe te laten op de markt. "Maar dat is mosterd na de maaltijd", zegt Bol. "Er had veel eerder actie genomen moeten worden. Ik verwacht ook niet dat er echt iets uit komt, vandaar dat we vandaag actievoeren."