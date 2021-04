De gemeente Den Haag heeft geld vrijgemaakt om de Parade in de stad te kunnen houden. Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hebben ook geld uitgetrokken voor het theaterfestival. Het budget komt uit het coronasteunpakket voor de cultuursector.

In totaal krijgt het theaterfestival 425.000 euro van Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Daarvan is 80.000 euro vrijgemaakt vanuit de cultuur- of festivalbudgetten van Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

De vraag om steun van de vier steden kwam van de Parade zelf. Het festival kwam niet in aanmerking voor de steunpakketten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en raakte daardoor financieel in de problemen. In januari trok de organisatie aan de bel. Zonder steun zou de editie van 2019 de laatste zijn geweest.

"Culturele festivals als deze, voor jong en oud, willen we niet kwijtraken. We hopen snel weer te kunnen gaan genieten van alle mooie optredens en vooral van veel sfeer. Met deze bijdrage denken we dat de Parade vanaf volgend jaar weer zelfstandig verder kan", aldus Haagse wethouder Robert van Asten (Cultuur).