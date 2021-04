De politie heeft twee mensen aangehouden nadat zondag een vrouw was overreden op de Van der Woudendijk in Den Haag.

Vlak voor het incident had de vrouw volgens District8 ruzie met een man. De calamiteitensite meldt dat de ruzie uit de hand liep en dat de man vervolgens met zijn voertuig over haar heen reed. Daarbij raakte zij gewond. Hij liet daarna zijn voertuig achter en vluchtte weg.

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De aangehouden personen worden door de politie verhoord. "We onderzoeken of er sprake was van opzet", aldus een woordvoerder.