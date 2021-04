De politie heeft vrijdagavond acht mensen aangehouden op verdenking van drugshandel vanuit een woning in de Spaarnestraat in Den Haag. Er waren meerdere meldingen over de handel en het gebruik van de verdovende middelen gedaan. Dat meldt de politie.

Uit het onderzoek van de politie bleek dat er vaak mensen in en uit de woning kwamen. Agenten deden vervolgens vrijdag een inval, die leidde tot de aanhouding van acht mensen.

Vijf van de drugsgebruikers werden buiten het huis opgepakt, de andere drie binnen. Onder hen is ook de 51-jarige bewoner.

De verdachten zijn tussen de 39 en 58 jaar oud. De bewoner zit nu nog vast, de rest is inmiddels weer vrijgelaten na verhoord te zijn.