Een zestigjarige brommerrijder is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden, nadat hij vrijdag op de Erasmusweg in Den Haag werd aangereden door een auto, meldt de politie vrijdag. Een 43-jarige automobilist is aangehouden.

De man reed even voor 22.00 uur op zijn bromfiets op de Erasmusweg toen hij op een kruising werd aangereden door een automobilist (29). Vervolgens botsten beiden voertuigen tegen een auto die bij het stoplicht stond te wachten.

De brommerrijder raakte zwaargewond. Naast de reguliere ambulancedienst werd ook het MMT (Mobiel Medisch Team) ter plaatse geroepen. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De 43-jarige bestuurder van de auto die bij de stoplichten wachtte, reed na het ongeluk door. De man werd in zijn woning door agenten opgepakt, omdat hij de plaats van het ongeluk had verlaten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Team Verkeer van de politie-eenheid Den Haag doet onderzoek naar de aanrijding.