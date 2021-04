Een scooterrijder is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het Erasmusplein in Den Haag. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De scooterrijder werd op de kruising geraakt door een auto en kwam hierbij hard ten val. Naast de reguliere ambulancedienst werd ook het MMT (Mobiel Medisch Team) opgeroepen.

Hoe de aanrijding exact heeft plaatsgevonden, is onbekend.