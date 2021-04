Een groep van een kleine honderd actievoerders van Extinction Rebellion, die weigerde te vertrekken bij het Binnenhof, is vrijdag aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft de demonstratie verboden.

De demonstranten gingen op de grond zitten. Op de mededeling van de politie om weg te gaan, reageerden de actievoerders door harder te gaan zingen en duidelijk te maken dat ze niet van plan waren vrijwillig weg te gaan.

"We hebben al zeven keer in verschillende talen omgeroepen dat de demonstratie verboden is door de burgemeester", legt een woordvoerder van de politie uit. "Degenen die nu worden aangehouden, hebben daar geen gehoor aan gegeven. De bussen om de actievoerders mee te nemen staan al klaar."

"De aanhouding van sommigen zal iets meer voeten in de aarde hebben, want zij hebben zich vastgelijmd dan wel vastgeketend", meldt calamiteitensite Regio15.

Zeven actievoerders die vrijdagmorgen het Binnenhof wilden bestormen, werden tegengehouden en een tijdlang afgezonderd van de rest. Zes personen zijn toen al meegenomen naar het politiebureau. De overige actievoerders lieten vervolgens weten niet van plan te zijn weg te gaan totdat ze zouden worden gearresteerd.

Extinction Rebellion voert actie onder het motto 'Geen gelul, nu naar nul'. De groep wil dat het nieuwe kabinet het verlies aan biodiversiteit stopt en de uitstoot van broeikasgassen terugbrengt tot 'netto nul' in 2025. "Politici moeten afzien van de focus op politieke haalbaarheid en economische groei en zich richten op het beleid dat noodzakelijk is om de planeet te behouden voor planten, dieren en mensen", aldus de groep.