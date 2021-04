De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een ovenbrand aan de Trekweg in Den Haag. In een portiekwoning op de hoek met de Noordpolderstraat werd een vreemde lucht geroken. Twee mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.

Naast de brandweer kwamen ook meerdere ambulances en de politie naar de straat. "Met behulp van agenten zijn bewoners uit hun woning gehaald. Zij zijn allemaal even nagekeken door ambulancepersoneel", vertelt een brandweerwoordvoerder. "Uiteindelijk moesten twee mensen vervoerd worden naar het ziekenhuis."

Omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd om er zeker van te zijn dat het ook daar veilig was. Kinderen werden met dekens opgevangen door ambulancepersoneel. "Inmiddels is iedereen weer thuis."