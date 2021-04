Eén persoon is donderdagavond door een arrestatieteam aangehouden in een woning aan de Edamstraat in Den Haag, nadat meerdere meldingen waren binnengekomen dat er vanaf een balkon geschoten werd.

Volgens calamiteitensite Regio15 was de wijk van de straat ruim een uur afgezet door agenten met kogelwerende vesten. Rond 20.30 uur hebben leden van de Dienst Speciale Interventies zich klaargemaakt voor een 'instap' en zijn vervolgens een flatwoning binnengevallen.

Er is bij de inval één aanhouding verricht, laat een politiewoordvoeder weten. De politie doet verder onderzoek.