De gemeente Den Haag heeft woensdagmiddag bij drie growshops goederen in beslag genomen die gebruikt worden voor het telen van wiet. Het Haags Economisch Interventie Team voerde controles uit bij winkels aan de Apeldoornselaan, de Lekstraat en de Weimarstraat.

Bij de controle waren verschillende gemeentelijke diensten, de politie, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Belastingdienst betrokken. Hoewel de winkels zich voordeden als tuincentrum, verkochten deze ondernemers middelen die bedoeld zijn voor professionele hennepteelt.



Bij de controles zijn onder meer tuinaarde, groeimiddelen voor hennepplanten en ventilatoren in beslag genomen. Burgemeester Jan van Zanen noemt in een reactie deze vorm van ondermijning funest voor de samenleving. "Het is duidelijk dat deze tuincentra geen hyacinten lieten groeien, maar hielpen met hennep kweken. Daar treden we tegen op."

Momenteel loopt er een onderzoek naar de drie winkels. Daarbij kijkt de gemeente onder meer naar het gebruik en de bestemming van de panden. Van Zanen zal later maatregelen nemen, waarbij tijdelijke of definitieve sluiting een mogelijkheid is.