De Nationale Kinderherdenking (NKH) op 4 mei in Madurodam en de herdenkingsactiviteiten in de aanloop daarnaartoe gaan dit jaar ondanks de coronacrisis door.

De Verhalendag op 8 april geeft het startsein voor NKH. "Die dag delen vijf sprekers, onder wie Frits Barend, in Madurodam hun familiegeschiedenis met kinderen", laat de organisatie weten.

"Door hun persoonlijke verhaal over oorlog en vrijheid te vertellen, maken zij duidelijk: juist nu, in tijden van crisis en de onvrijheid die daarmee gepaard gaat, is het belangrijker dan ooit om stil te staan bij onze vrijheid."

De NKH wordt live vanuit Madurodam op tv uitgezonden en online gestreamd. "Zo kunnen kinderen thuis vanuit het hele land deelnemen."