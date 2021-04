De brandweer is woensdag uitgerukt naar een pand aan de Stationsweg in Den Haag. In het restaurant zou een brand zijn uitgebroken. De brandweer kwam onder meer met een hoogwerker naar het gebouw om op het dak te kunnen kijken, aangezien er "flink wat rook" uit de schoorsteen kwam.

Trams 11 en 12 konden door de brand niet keren op het Rijswijkseplein. Volgens de HTM rijden zij nu met vertraging.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vermoedelijk ontstond die in de afzuiginstallatie of in de keuken van een restaurant. Er raakte niemand gewond.