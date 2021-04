De politie in Den Haag heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een automobilist aangehouden na een achtervolging. De bestuurder reed met geschorst rijbewijs met een lachgasballon aan zijn mond en negeerde meerdere stoptekens.

Rond 01.30 uur vannacht kregen de agenten van politiebureau Zuiderpark de auto in het vizier bij een tankstation. In het voertuig zat de bestuurder alwaar hij lachgasballonnen gebruikte. De politie controleerde de man, die een geschorst rijbewijs bleek te hebben. Zijn roze papiertje moest hij dan ook inleveren en hij kreeg een rijverbod van 24 uur.

De agenten besloten even verderop de situatie in de gaten te houden aangezien de bestuurder meerdere keren was aangehouden voor rijden onder invloed. Ook dinsdagnacht besloot de automobilist weer de weg op te gaan. De politie achtervolgde de man die ook tijdens het rijden lurkte aan een lachgasballon. Genoeg reden voor de agenten om hem een stopteken te geven. Daar werd geen gehoor aan gegeven, ook niet toen de sirenes aan werden gezet.

De automobilist scheurde ervandoor. De achtervolging duurde ongeveer een kwartier en eindigde op de Troelstrakade, nadat het voertuig was klemgereden. De bestuurder wordt verdacht van onder meer rijden over een trambaan, tegen de richting in, met ingevorderd rijbewijs en onder invloed.