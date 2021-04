Het aantal miljoenenwoningen is in 2020 fors toegenomen, Nederland telt er 84.400. In Den Haag steeg het aantal miljoenenwoningen met 50 procent, blijkt uit onderzoek van technologiebedrijf Calcasa.

De belangrijkste oorzaak voor de toename is de huizenprijsontwikkeling in Nederland. Het is al het zevende jaar op rij dat het aantal miljoenenwoningen toeneemt. In de agglomeratie Den Haag zijn 9.300 woningen van 1 miljoen euro of meer te vinden, dat is 42,4 procent meer dan in 2019.

Vooral in de buurten Waasdorp (80 procent) en Vogelwijk (108 procent) is een forse stijging van het aantal miljoenenwoningen te zien. Binnen de Vogelwijk zijn de huizen aan de Pauwenlaan en de Laan van Poot flink meer waard geworden. Een andere buurt die eruit springt, is het Statenkwartier, dat nu zelfs in de landelijke top drie buurten met de meeste miljoenenwoningen staat (na de Heemsteedse Dreef en Blaricum-Dorp).

Daarnaast stonden in De Roelofstraat, Van Beverningkstraat en Guirlande in 2019 vrijwel geen miljoenenwoningen, in 2020 waren dat er in totaal 25.