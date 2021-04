De uitgestelde Invictus Games Den Haag 2020 vinden plaats van 16 tot en met 22 april 2022. Deze nieuwe datum is woensdag bekendgemaakt.

Het evenement stond gepland in het voorjaar van 2020 in het Zuiderpark, maar daar werd een streep doorheen gezet vanwege de coronapandemie. Besloten werd het uit te stellen naar dit jaar, maar ook dat gaat door de nog altijd voortdurende pandemie niet lukken.

Het internationaal sportevenement voor gewond geraakte militairen en veteranen wordt nu in Den Haag gehouden, na Londen (2014), Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018). Er doen meer dan vijfhonderd deelnemers uit twintig landen mee, die deelnemen aan het sportevenement met tien adaptieve sporten.

"We streven er nog steeds naar om veilige, verrassende en impactvolle Games te leveren. Het ziet ernaar uit dat dit in 2022 mogelijk moet zijn", zegt Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020.

Het was natuurlijk een grote teleurstelling dat de Invictus Games wederom niet konden plaatsvinden, maar ook begrijpelijk in de huidige situatie. Nu we een datum hebben waarop we ons kunnen concentreren, kunnen wij en de deelnemers nieuwe doelen stellen. De Invictus familie zal in Den Haag zijn kracht aan de wereld tonen in 2022."