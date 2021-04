Demonstranten zijn dinsdag de Hofvijver in Den Haag ingedoken om aandacht te vragen voor het hoger onderwijs in Nederland.

Hoogleraren, studenten, medewerkers en bestuurders van de Nederlandse universiteiten voeren dinsdag actie voor een Normaal Academisch Peil. "Het aantal studenten blijft maar stijgen. Dit terwijl de financiering per student afneemt", zeggen de demonstranten.

Om het niveau van academisch onderwijs te beschermen verzoeken de actievoerders het toekomstige kabinet om 1,1 miljard euro extra uit te trekken voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Een flinke groep demonstranten stond langs de kant van de Lange Vijverberg, maar een klein groepje besloot om gekleed in afstudeertoga en baret de Hofvijver in te gaan. Met de duik wilden ze zichtbaar maken dat de wetenschap het water aan de lippen staat.

In een gezamenlijke verklaring schrijven de actievoerders dat veel universitaire docenten noodgedwongen hun onderzoek in de avonduren en het weekend doen. "Door de structurele onderfinanciering moeten universiteiten daarnaast te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs."