Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een achtervolging door Den Haag. In de auto van de bestuurder werden lachgasflessen aangetroffen.

Agenten gaven een stopteken aan de bestuurder. De automobilist besloot het sein te negeren en ging ervandoor.

De politie probeerde het voertuig op de Fruitweg klem te rijden, maar de automobilist wist de afzetting te omzeilen.



Op de Troelstrakade lukte het de agenten het voertuig te stoppen. In de auto werden lachgasflessen aangetroffen. De bestuurder werd aangehouden.

Twee politiewagens en de auto van de bestuurder hebben flinke schade opgelopen.