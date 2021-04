De regio Haaglanden krijgt een extra priklocatie tegen het coronavirus in Leidschendam-Voorburg. De prikplek komt in een leegstaand kantoor aan de Appelgaarde 2. GGD Haaglanden gaat er naar verwachting vanaf 19 april vaccineren. Het is de zesde locatie in de regio.

Het kantoor wordt de komende twee weken gereedgemaakt voor gebruik als vaccinatielocatie. GGD Haaglanden geeft aan de komende periode het aantal vaccinatielocaties verder uit te breiden zodat, wanneer er voldoende vaccins beschikbaar zijn, ze sneller meer mensen kunnen beschermen.

Naar het zich laat aanzien wordt er in eerste instantie gestart met het vaccineren van ongeveer vierhonderd personen per dag. Naarmate er meer vaccins beschikbaar zijn, worden er ook meer personen per dag gevaccineerd. De locatie is op termijn geschikt voor maximaal circa 1.350 vaccinaties per dag.

Parkeren is gratis en kan voor de deur. Om alles in goede banen te leiden worden verkeersregelaars ingezet. Er is voldoende openbaar vervoer in de directe nabijheid van de vaccinatielocatie en de locatie is goed bereikbaar op de fiets.

De vaccinatielocatie is zeven dagen per week open, in eerste instantie van 9.00 tot 17.00 uur. Mogelijk worden de openingstijden verruimd als er meer mensen per dag kunnen worden gevaccineerd.

In de regio Haaglanden zijn al vaccinatielocaties bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, in het HagaZiekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, in Zalencentrum De Brug in 's-Gravenzande en bij de voormalige voetbalvereniging Delfia in Delft.