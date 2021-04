In een complex met studentenwoningen aan het Stamkartplein in Den Haag heeft maandagavond voor de tweede keer in korte tijd een brand gewoed.

Nadat de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag al naar die locatie moest uitrukken, kwam er maandag opnieuw een melding binnen van brand in het gebouw.

De brandweer moest ditmaal opschalen naar grote brand. Daardoor kwamen ook brandweerploegen uit andere gemeenten om te helpen bij het ontruimen van een deel van het pand.

Hoewel de brandweer het vuur vrij snel onder controle had, was de extra mankracht wel nodig om de geëvacueerde bewoners op te vangen. Tientallen studenten moesten hun woningen verlaten. Bij de eerdere brand moest ook al een aantal bewoners het gebouw tijdelijk verlaten.

Volgens getuigen is de brand maandag uitgebroken in de woning naast de woning die in de nacht van zaterdag op zondag in brand was gevlogen. Onder omstanders bestaat het vermoeden dat er iets mis is met de elektriciteit.