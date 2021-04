Een avondwinkel in de Ingenhouszstraat in Den Haag is maandagavond overvallen door twee gewapende mannen.

Toen de politie arriveerde, waren de daders al gevlucht. Agenten hebben in de omgeving naar de verdachten gezocht, maar hebben die niet gevonden.

Niemand raakte gewond bij de overval. Het is onbekend of de verdachten iets buit hebben gemaakt. Getuigen worden gevraagd zich te melden.