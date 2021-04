In een van de woningen van de studentenflat aan het Stamkartplein in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Meerdere huizen moesten ontruimd worden.

De brandweer kreeg rond 4.30 uur een melding binnen. Er zijn geen gewonden gevallen. Eén persoon is onderzocht vanwege het inademen van rook.

"Doordat er sprake was van veel rookontwikkeling moesten meerdere woningen ontruimd worden. Hierdoor zijn meerdere eenheden ingezet. De brand was snel onder controle", aldus Brandweer Haaglanden.

De bewoners van de omliggende woningen moesten hun huis uit en zijn opgevangen op een politiebureau. De woning waar de brand woedde, is tijdelijk onbewoonbaar.