Het 2,5 meter grote kunstwerk van Maud Ramaekers heeft de regionale wedstrijd Quarantainekunst gewonnen. Uit de 75 inzendingen verkoos een vakjury haar breiwerk van elektriciteitsdraden tot Beste Kunstwerk Regio Haaglanden 2021.

De jury prees niet alleen de artistieke inhoud van het werk, maar vond ook dat de kunstenaar goed had ingespeeld op het thema van de manifestatie, namelijk 'verbinding'.

In haar kunstwerk verwerkt Maud Ramaekers materialen die symbool staan voor onze digitale afhankelijkheid in een tijd dat fysiek contact amper mogelijk is. Zo heeft ze met computer- en telefoonkabels, verlengsnoeren, opladers en muizen een wandtapijt gemaakt. "De draad (telefoon, mobiel, computer, gaming) is onze enige houvast, verbinding met de buitenwereld, onze levenslijn", aldus Ramaekers.

Kunstroute voor belangstellenden die stem uit willen brengen

Net als de andere inzendingen was het kunstwerk de afgelopen weken te zien in etalages van winkels en horeca en achter de ramen van mensen thuis. Op de site van Quarantainekunst was via Google Maps aangegeven waar de werken zich bevonden. Aan de hand van de kaart en bijbehorende toelichtingen konden belangstellenden zelf hun route lopen en een stem uitbrengen.

Nadat ruim 2200 mensen hun stem hadden uitgebracht werden de genomineerde werken de afgelopen week tentoongesteld achter de ramen van het Kunstmuseum Den Haag en het stadskantoor in Delft.

Behalve de verkiezing tot beste Beste Kunstwerk Regio Haaglanden 2021 was er ook een prijs voor jong talent. Dat werd een gedeelde prijs voor de elfjarige Lotte Vernooij uit Den Haag en de vijftienjarige Valente Rijkelijkhuizen uit De Lier.

De inzendingen blijven ook de komende tijd nog in etalages te zien. Aan de wedstrijd deden kunstenaars mee uit de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer en Westland.