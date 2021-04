Coffeeshop Dizzy Duck verhuist niet van de Trompstraat naar de Binckhorst. Gemeente Den Haag wil iets doen aan de overconcentratie van coffeeshops in het centrum en de bedrijven beter spreiden over de stad, maar liet de verhuizing afketsen.

Dizzy Duck zag verhuizing naar de Binckhorst helemaal zitten. "Een nieuwe hippe scene, dat zou echt bij ons passen", vertelt bedrijfsleider Ismaël. "Het ketste af door het bestemmingsplan waarin een verbreding van het spoor was vastgelegd. Daardoor is het niet gelukt."



De bedrijfsleider spreekt van een "puzzel". Hij loofde vorig jaar 5.000 euro uit voor de gouden tip die naar een geschikte nieuwe locatie zou leiden, maar de actie leverde niets op.

Volgens de coffeeshophouder loopt de branche bij de lastige zoektocht aan tegen afkeer van wijkbewoners die overlast vrezen. "Je ziet dat mensen nog steeds bekrompen doen over coffeeshops."



Dat wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) onlangs op persoonlijke titel een petitie heeft ondertekend waarmee hij zich tegen de komst van een coffeeshop in Nieuw-Waldeck verzette, helpt volgens de Dizzy Duck-bedrijfsleider niet mee. "We vonden het niet netjes." De wethouder heeft zijn handtekening inmiddels verwijderd.