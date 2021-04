Er komen binnenkort flitspalen op de Waldeck Pyrmontkade en Vaillantlaan in Den Haag. Het is een langgekoesterde wens, na een stroom klachten over hoge snelheden.

Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) heeft de verzoeken voor het plaatsen van de flitspalen ingewilligd. Er komt een snelheidscamera op de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade ter hoogte van het Sweelinckplein en een snelheids- en roodlichtcamera op de Vaillantlaan bij het kruispunt met de Wouwermanstraat/Hoefkade.

De aanhoudende stroom klachten, maar ook het aantal geconstateerde overtredingen, hebben bij het CVOM de doorslag gegeven voor de plaatsing.

Wethouder Robert van Asten is blij: "Snelheidsovertreders worden voortaan structureel beboet op deze plekken en de wetenschap dat de flitspaal er staat betekent vaak ook al veel verbeteringen in rijgedrag. De hoge snelheden op deze plekken waren veel te gevaarlijk. Dit zou ik op meer en wisselende plekken willen, want ik voorkom liever ongelukken dan dat ik pas maatregelen mag treffen als er slachtoffers zijn gevallen."

Van Asten hoopt dat er daarnaast ook snel verplaatsbare flitspalen komen, zoals die nu in Rotterdam worden getest. De camera's worden binnen enkele maanden geplaatst.