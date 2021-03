Bij een demonstratie van Pegida op het Plein in Den Haag is voorman Edwin Wagensveld bekogeld met verf. Ook de auto van Wagensveld zit onder de verf. Een vrouw is aangehouden.

Pegida demonstreerde woensdag op het Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer. Voorman Wagensveld stond daar met een bord met de tekst: "Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. DENK bracht de lange arm van Erdogan naar de Tweede Kamer, GroenLinks het islamitische hakenkruis."

Wagensveld zei dat zo'n tien tot vijftien mensen van zijn groepering naar Den Haag zijn gekomen om te demonstreren tegen de beëdiging van Kauthar Bouchallikht van GroenLinks tot Kamerlid.

Volgens Wagensveld probeerden tegendemonstranten de actie van Pegida te verstoren. Een vrouw zou een verfballon naar Wagensveld hebben gegooid. Hij spoot daarna zelf verf in het gezicht van de vrouw.