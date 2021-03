Een man is woensdag na zijn aanhouding op het Rijswijkseplein in Den Haag in elkaar gezakt en gereanimeerd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De man werd aangehouden en stond daar met agenten toen hij plotseling in elkaar zakte. Een woordvoerder van de politie zegt dat het erg schrikken was.

"Het was een geluk bij een ongeluk dat er agenten om hem heen stonden, die meteen wisten wat ze moesten doen en begonnen met reanimeren."

De man werd aangehouden omdat hij voor auto's langs rende en daardoor een gevaar vormde.