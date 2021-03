Een 46-jarige man uit Den Haag is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Hij scheen met een laserpen in de ogen van een politieagent, die een bus van de Mobiele Eenheid bestuurde tijdens de demonstratie op het Malieveld op 14 maart.

De politieman reed net met de bus tussen een aantal demonstranten toen hij plotseling pijn voelde in zijn rechteroog. Hij kon een paar seconden niets meer zien.

Zijn collega's zagen een groene lichtstraal in het gezicht van de man. Ze zagen een persoon bewust in het gezicht van de politieman schijnen en weglopen toen hij zag dat agenten hem doorhadden. Even later werd hij aangehouden, met in zijn jaszak de laserpen.

De aangehouden Hagenaar zei dat hij niet wist dat het gebruik van een laserpen verboden was. Hij vertelde de pen op de grond gevonden te hebben en was boos over de manier waarop de politie tijdens die demonstratie ingreep.

Dat de agent verblind werd, vindt hij vreemd. "Ik wil wel gezegd hebben dat ik vanaf de zijkant scheen, niet vanaf de voorkant. Als hij vooruit was blijven kijken, was hij niet verblind geweest."

Het Openbaar Ministerie eiste twee maanden gevangenisstraf waarvan één voorwaardelijk voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.