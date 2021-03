De brandweer heeft dinsdagochtend drie mensen met een hoogwerker uit een woning aan de Lijnbaan in Den Haag gered nadat er brand in het huis was uitgebroken. De schade is groot. Ook moesten acht woningen ontruimd worden.

De brand brak dinsdagochtend rond 10.00 uur uit in de portiekwoning. Doordat er in het trappenhuis zoveel rook stond, konden bewoners zelf niet meer naar buiten komen.

Met een hoogwerker werden zij veilig uit het huis gehaald. Het drietal werd nog door ambulancepersoneel gecontroleerd op mogelijke verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Ook werd een kat uit de woning gehaald. Het dier is meegenomen door de Dierenambulance Den Haag.

De brandweer gaat de acht huizen controleren op de mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide. Daarna wordt bepaald wanneer de bewoners weer terug mogen.

De woning waar de brand uitbrak, is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners worden geholpen door Stichting Salvage. De brand is inmiddels wel uit en onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.