Een fietser is zondagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de Loosduinseweg in Den Haag. De bestuurder reed door na het ongeluk. De politie is nu op zoek naar de automobilist.

De fietser werd rond 19.15 uur op het fietspad aangereden door de witkleurige bestelbus. Het voertuig reed vervolgens door richting de Valkenboslaan.

"Ondanks het feit dat de politie al met een aantal getuigen heeft gesproken, zijn wij nog op zoek naar de bestuurder van de betrokken bestelbus", aldus de verkeerspolitie. De bestuurder wordt gevraagd zich zo snel mogelijk te melden.