De 29-jarige automobilist die eind januari een flinke ravage achterliet in Den Haag heeft maandag van de rechter te horen gekregen dat hij zes maanden de cel in moet. Ook mag hij een jaar lang niet autorijden.

De man slingerde in de nacht van 22 januari over de weg en ramde meerdere auto's die zijn pad kruisten. Uit verschillende Haagse wijken kwamen meldingen over de roekeloze bestuurder binnen. Een bewoner van de Capadosestraat zag hoe de man tegen een paar geparkeerde auto's reed in Laakkwartier.



In een poging de bestuurder tot stilstand te dwingen ging de bewoner op de weg staan. "De bestuurder gaf daarop extra gas", meldt calamiteitensite District8, die bij de zitting aanwezig was. "De bewoner sprong opzij, maar werd toch door de auto geraakt. Hij hield er wonder boven wonder weinig letsel aan over."

Agenten konden de automobilist niet meteen vinden, maar twee fotografen van District8 zagen hem op de Lekstraat rijden en besloten hem te volgen.

Op de Binckhorstlaan kreeg de man door dat hij gevolgd werd en ging de dollemansrit gewoon door. Hij raakte meerdere palen en reed op het fietspad. Ook na het rammen van een geparkeerde auto op de Agrippinastraat in Voorburg stopte de rit niet. "Zelfs toen op de Binckhorstlaan zijn motorkap omhoog ging en deze het zicht van de bestuurder wegnam bleef hij doorrijden."

Opzettelijk inrijden op bewoner

De dollemansrit kwam pas ten einde op de Plutostraat, waar de bestuurder door de politie kon worden klemgereden. Hij mocht direct in de boeien mee naar het bureau. Vandaag hoorde hij in de rechtbank dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor het verlaten van de plaatsen van zeven ongevallen, het opzettelijk inrijden op de bewoner aan de Capadosestraat en het niet meewerken aan een onderzoek op de ademanalyse.

Op de vraag of de man nog wat wist van de incidenten zei hij enkel spijt te hebben van zijn rijgedrag. Van de nacht zelf wist hij niets meer.

De rechter ging vandaag mee in de strafeis van de officier van justitie. De bestuurder kreeg een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek van zijn voorarrest en een rijontzegging van een jaar.