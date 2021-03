De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest opgerold in een loods aan de Van der Kunstraat in Den Haag.

Dertig tot veertig Hagenaars waren aanwezig op het feest. Ze kwamen in beeld toen binnen de koolmonoxide-melder afging waarna de politie en brandweer afkwamen op de alarmering. Ter plaatse troffen zij de feestgangers aan. "Er werden royaal lachgas en drank gebruikt", aldus een woordvoerder van de politie over de sfeer in de loods. "Dit is natuurlijk niet de bedoeling."

De loods diende ook als parkeerplek. Alle bezoekers hadden hun auto's verdekt opgesteld in de bedrijfshal. De roldeur was naar beneden gedaan om uit het zicht te blijven.

Alle aanwezigen kregen een boete voor het overtreden van de avondklok. Drie personen zijn aangehouden voor het beledigen van een agent, en het overtreden van de ID-wet. Ze zijn inmiddels weer heengezonden.

De afgelopen maanden heeft de politie in Den Haag met enige regelmaat ingegrepen bij illegale feesten van mensen die geen zin hebben in de coronaregels. Zo werd er op 28 november een einde gemaakt aan een luidruchtig feestje in de 1e Lulofsdwarsstraat. En werden op 29 december alle feestgangers beboet tijdens een feestje in een café in het centrum.