Een supermarkt aan de Coornhertstraat in Den Haag is zondagmiddag overvallen.

Bij de politie kwam rond 14.30 uur een melding binnen van een overal. Meerdere eenheden snelden naar de straat.

Ook werd een ambulance naar de straat gestuurd. Eén persoon is door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Over de dader(s) is nog niets bekend.