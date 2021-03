Twee personen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een poging gedaan om in te breken bij een woning aan de Guntersteinweg in Moerwijk door een gat te boren in een raam.

De inbrekers hadden met een boor een gat gemaakt in het keukenraam van de woning. "Door dit gaatje wilden de inbrekers vermoedelijk met een ijzerdraadje het raam van binnenuit openen", meldt calamiteitensite District8.



In de wijk waren veel agenten aanwezig, omdat er verderop een melding was gemaakt van een verdachte situatie. De inbrekers konden hierdoor hun poging niet afmaken en sloegen op de vlucht.



De politie heeft in de omgeving gezocht, maar de verdachten zijn niet meer aangetroffen.