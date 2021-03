De 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn die donderdagavond werd aangehouden als verdachte van een bommelding op het Binnenhof in Den Haag, blijft dit weekend nog in de cel. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De politie en het OM gaan niet in op de vraag wat de reden was voor de man om de bommelding te doen en of er een verband is met de eerdere aanhouding van een 36-jarige man (ook uit Alphen) op het Malieveld in Den Haag.

Op de vraag welke straf er normaliter staat op het doen van een (valse) bommelding verwijst de politie naar het OM en andersom.

Het Binnenhof was donderdag ongeveer een uur afgesloten na de melding. Er werden geen bijzonderheden aangetroffen.