Raadslid Fatima Faid wordt de nieuwe leider van de Haagse Stadspartij. De leden van de partij verkozen haar vrijdagavond tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Faid is de opvolger van oprichter Joris Wijsmuller, die de Haagse Stadspartij 24 jaar geleid heeft. "Het is tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Zolang ik blijf zitten is er geen ruimte voor vernieuwing", zei Wijsmuller begin deze maand.

In 2014 werd Faid gemeenteraadslid voor de Haagse Stadspartij. Ze houdt ze zich voor de partij bezig met emancipatie, integratie, armoede en vluchtelingen. Ook is ze een bekend antiracisme-activiste en organisator van demonstraties.

Faid is ook actief voor BIJ1, de landelijke partij van Sylvana Simons.