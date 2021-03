Drie vermeende drugshandelaren zijn woensdag opgepakt door het Flexteam Den Haag Centrum van de politie. Het gaat om drie Hagenaars in de leeftijd tussen 40 en 53 jaar. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een 32-jarige man uit België aangehouden.

Tijdens een uitgebreid onderzoek naar handel in verdovende middelen kwamen de verdachten in beeld bij het Flexteam. "Eind 2020 kwam het onderzoek op gang nadat er twee dealers van verdovende middelen werden aangehouden", legt de politie vandaag uit.

"Naast de aanhoudingen doorzochten we gelijktijdig vier woningen in Den Haag. Tijdens deze doorzoekingen troffen we onder andere verdovende middelen, versnijdingsmiddelen, een groot geldbedrag en een drugspers aan." De goederen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.



In hetzelfde onderzoek werd op vrijdag 19 maart al een 32-jarige Belg aangehouden. "Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog steeds vast. De andere mannen worden gehoord en zijn in verzekering gesteld."