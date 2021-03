Voormalig DWS-topman Chris Oomen heeft een bod uitgebracht van 30 miljoen euro op het Haagse ziekenhuis. Hij wil de locatie behouden voor zorg en er een lokale kliniek van maken. HMC, waar het Bronovo onder valt, wil de locatie juist sluiten.

De bedoeling was het Bronovo in 2024 te sluiten. De locatie zou dan in de verkoop gaan en het ziekenhuis mogelijk gesloopt worden.

Oomen, oud-topman van DWS, heeft nu een bod uitgebracht. Hij is steenrijk geworden als medeoprichter van handelshuis Optiver en wil 30 miljoen euro neerleggen voor het Bronovo. Dat laat hij weten in een gesprek met het Financieel Dagblad.



Oomen noemt de sluiting van het ziekenhuis "pure kapitaalvernietiging". Hij liet al eerder doorschemeren een bod te willen doen. Hij zei toen: "Ik heb laatst nog gezegd: 'Ik wil het kopen'. Ik ben er toe in staat om het Bronovo weer als ziekenhuis te laten functioneren, als concurrent of in samenwerking. Er zijn genoeg medisch specialisten die er zo willen werken."



Eerder bood Oomen al op het failliete Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse.