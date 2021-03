Vijf personen zijn woensdagochtend gewond geraakt bij een brand in een portiekflat aan de Erasmusweg in Den Haag. Door de rook konden bewoners van de flat niet via het portiek naar buiten vluchten.

Bewoners werden met hoogwerkers van de brandweer van hun balkons gehaald. Eén bewoner is gewond geraakt toen deze via een regenpijp naar beneden wilde klimmen. In totaal zijn vier van de vijf gewonden naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

De brand brak rond 9.45 uur uit, waarop brandweervoertuigen van de kazernes Laak en Centrum naar de Erasmusweg gingen. Een paar minuten later werd de melding veranderd in "grote brand", waarop ook de voertuigen van de kazernes uit De Lier en Monster gingen rijden. Eenmaal ter plaatse hadden de brandweerlieden de brand snel onder controle.

Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter uit Amsterdam opgeroepen. De traumahelikopter landde in de buurt.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.