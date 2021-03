Twee auto's en een scooter zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan op de Pachtersdreef in Den Haag. De voertuigen stonden geparkeerd in de straat. De politie gaat uit van brandstichting.

Een bewoner ontdekte rond 3.30 uur dat er iets in brand stond en alarmeerde de brandweer. Die had enige tijd nodig om het vuur uit te krijgen. Dat lukte uiteindelijk door schuim te gebruiken.

De auto's waren niet de enige voertuigen die in brand stonden. Eerder in de nacht werd er vermoedelijk ook een scooter in brand gestoken aan de Karel Roosstraat.