Een zeventigjarige Hagenaar is zaterdag overleden nadat hij met zijn auto te water raakte in het water langs de Wilsveen in Leidschendam. Dat meldt de politie. Een andere inzittende wist zelf aan de kant te komen.

De automobilist reed rond 14.00 uur op de weg toen hij tegen een lantaarnpaal op de Wilsveen botste. Het voertuig kwam vervolgens in het water terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

In de auto zat naast de Hagenaar nog een inzittende. Zij wist zelf uit het voertuig te komen, toen deze te water raakte. Omstanders schoten te hulp en wisten volgens de politie het voertuig uit het water te halen. Ook hulpdiensten rukten groots uit.

Eenmaal uit de auto werd gelijk gestart met de reanimatie van de man. Hij overleed later op de dag in het ziekenhuis.