De gemeente Den Haag wil de noodopvang voor daklozen verlengen tot 1 oktober, omdat deze 1 juni uit de hotels moeten vertrekken. Dat schrijft wethouder Bert van Alphen aan de gemeenteraad.

De opvang in voormalig woon-zorgcentrum Lozerhof was onlangs al verlengd tot 31 maart. Datzelfde gebeurde voor het Stayokay hostel. Vanwege de coronamaatregelen kunnen in de reguliere opvanglocaties nog steeds minder daklozen opgevangen worden dan gebruikelijk.

Bovendien wordt een aantal dak- en thuislozen momenteel nog in hotels opgevangen, maar die zullen 1 juni waarschijnlijk moeten vertrekken. De hoteleigenaren hebben laten weten dat ze dan weer reguliere gasten hopen te kunnen ontvangen.

Daarom wil Van Alphen langer gebruikmaken van de Lozerhof, in elk geval zolang de anderhalvemetermaatregel nog van kracht blijft, waardoor de reguliere opvanglocaties niet toereikend zijn. De eigenaar van dat gebouw heeft al laten weten dat dat mogelijk is. De opvang in het Stayokay kan wel eind deze maand stopgezet worden.

De kosten voor het verlengen van de opvang worden geraamd op een half miljoen euro.