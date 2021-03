Een automobilist die woensdagavond over de benen van een gestruikeld kind is gereden op de Maartensdijklaan in Den Haag, is nog steeds spoorloos. De bestuurder reed door na het ongeluk.

Een moeder stak rond 19.50 uur met haar twee kinderen de straat over. De automobilist was in eerste instantie gestopt om ze voorbij te laten gaan. Tijdens het oversteken viel een van de kinderen. Het driejarige jongetje probeerde op te staan, maar de auto gaf gas en reed over zijn benen heen.

De man besloot niet te stoppen om de moeder en haar kinderen te helpen. Hij vertrok direct na de aanrijding. "Door omstanders werd nog gepoogd de auto in te halen, maar dat is helaas mislukt", meldt Basisteam Zuiderpark van de politie. "De man reed in een blauwe Volkswagen Polo met Nederlands kenteken. We zijn uiteraard op zoek naar hem."

Hulpdiensten snelden naar de straat om het kind te helpen. "Een ambulance vervoerde de kleine naar het ziekenhuis, waarna hij na een nachtje gelukkig naar huis mocht. Hij heeft geluk gehad."

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.