Een 21-jarige Delftenaar is woensdagavond gewond geraakt bij een ruzie in supermarkt Jumbo aan de Leyweg in Den Haag. Het slachtoffer raakte gewond omdat hij door een onbekende man werd gestoken. De dader ging er vervolgens samen met een vrouw vandoor.

"Rond 19.15 uur ging de verdachte samen met een onbekende vrouw de supermarkt binnen", legt de politie donderdag uit. "Na enige tijd raakte hij in conflict met de 21-jarige Delftenaar." De verdachte en de vrouw verlieten in de eerste instantie de supermarkt zonder dat het tot een handgemeen kwam. "Maar de verdachte kwam vervolgens terug waarna het conflict verder ging en hierbij werd het slachtoffer gestoken."

Na het steken maakte de verdachte zich weer uit de voeten. Hij is tot nu toe nog spoorloos. "Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar is daar inmiddels weer uit ontslagen."

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. "We zoeken een donker getinte man met dreadlocks en normaal postuur, ongeveer 25 à 30 jaar oud. Hij droeg zwarte schoenen, een grijze sportbroek, een zwarte jas en een grijze capuchon over zijn hoofd. Ook droeg hij een blauw mondkapje", is het signalement dat de politie donderdag naar buiten heeft gebracht.

De vrouw die met hem vertrok is lichtgetint en heeft zwart haar. Ze is ongeveer twintig jaar oud en circa 1,65 meter lang.