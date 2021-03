De deuren van de Westfield Mall of the Nederlands voorheen 'Leidsenhage' zijn donderdag officieel geopend. Het winkelcentrum in Leidschendam met een oppervlakte van 117.000 vierkante meter (23 voetbalvelden) is volledig overdekt.

"Ondernemers krijgen hier de ruimte om onder de huidige omstandigheden en conform de geldende richtlijnen toch op een veilige manier te kunnen starten met de verkoop", aldus een woordvoerder van Westfield.

Vanwege de coronacrisis was de opening sober. "De geplande festiviteiten worden doorgeschoven naar een later moment, wanneer ook de restaurants, bioscoop en andere leisure open kunnen."